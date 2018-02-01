Евгения Шаповалова: "Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось"

Российская лыжница Евгения Шаповалова отметила, что новость об удовлетворении апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS) восприняла как счастливый сон, в который не сразу верится.

CAS сегодня объявил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, включая восьмерых из одиннадцати лыжников, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и восстановив их результаты на Играх-2014.

- Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось! Вообще не верю пока. Как сказали, что меня дисквалифицировали, так и сейчас - все как сон. Тогда он был страшным, а теперь счастливый. Радостные вести!, – цитирует "Р-Спорт" Шаповалову.