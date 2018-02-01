13:31 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Евгения Шаповалова: "Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось"

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Российская лыжница Евгения Шаповалова отметила, что новость об удовлетворении апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS) восприняла как счастливый сон, в который не сразу верится.

CAS сегодня объявил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, включая восьмерых из одиннадцати лыжников, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и восстановив их результаты на Играх-2014.

- Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось! Вообще не верю пока. Как сказали, что меня дисквалифицировали, так и сейчас - все как сон. Тогда он был страшным, а теперь счастливый. Радостные вести!, – цитирует "Р-Спорт" Шаповалову.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20180201/1131878088.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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vasiunchik

Из-за этих козлов столько времени не имели возможность наблюдать Женю - красавицу на лыжне!

14:03

Крым наш!

Это тебе президент улыбнулся.

13:56

spetrov

Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось - наверное, наиболее точное определение. Порадуемся за людей.

13:40