Евгения Шаповалова: "Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось"

Российская лыжница Евгения Шаповалова отметила, что новость об удовлетворении апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS) восприняла как счастливый сон, в который не сразу верится.
CAS сегодня объявил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, включая восьмерых из одиннадцати лыжников, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и восстановив их результаты на Играх-2014.
- Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось! Вообще не верю пока. Как сказали, что меня дисквалифицировали, так и сейчас - все как сон. Тогда он был страшным, а теперь счастливый. Радостные вести!, – цитирует "Р-Спорт" Шаповалову.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/cross_country/20180201/1131878088.html
vasiunchik
Из-за этих козлов столько времени не имели возможность наблюдать Женю - красавицу на лыжне!
14:03
Крым наш!
Это тебе президент улыбнулся.
13:56
spetrov
Такое ощущение, что сквозь тучи солнце появилось - наверное, наиболее точное определение. Порадуемся за людей.
13:40