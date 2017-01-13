Евгений Белов: "Слушание FIS длилось два часа, сроков по решению нам не назвали"

Евгений Белов сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) провела слушание по делу временно отстраненных россиян Александра Легкова и самого Белова. Он добавил, что теперь спортсмены ждут результатов.

– Слушание прошло хорошо, ждем результатов. Длилось два часа, – приводит "Р-Спорт" слова Белова. – Вопросов к нам не было, нам дали слово, высказался Александр, высказался я. Сроков по решению нам не назвали.

Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Легков и Белов пытались оспорить это решение перед стартом многодневки "Тур де Ски", но получили отказ.

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