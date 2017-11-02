Евгений Белов: "Очень жаль, что члены МОК прогнулись под чьим-то влиянием"

Российский лыжник Евгений Белов, признанный виновным в нарушении антидопинговых правил, отметил, что не ожидал подобного решения от комиссии МОК, потому что всегда выступает против допинга в спорте. Он также добавил, что члены организации боятся принять честное и справедливое решение.
Напомним, вчера комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла решение пожизненно отстранить Белова и Александра Легкова от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.
"Друзья, всем огромное спасибо за ваши слова поддержки. Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснется, потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт, и, самое главное, олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира. Смысл олимпийского флага: 5 колец – это 5 частей света, объединенные вместе, и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверное, они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца", – написал в Инстаграме Белов.
Дело Легкова и Белова. Чего ждать дальше // Легкова лишат золота Сочи, а Россию - Игр в Пхенчхане?
Друзья, всем огромное спасибо за ваши слова поддержки. Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог что такая ситуация меня коснется потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и самое главное олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира. Смысл олимпийского флага 5 колец это 5 частей света объединённые вместе и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль что люди , сидящие в МОК забыли про это! Очень жаль что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверно они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри и это дает мне силы бороться до конца.
Аргус)
rusfed 2.0 у твоей Терезы допинг нашли, вполне реальный, тут ни чего, ровный ноль нашли одни фантазии, сравнение идиотское
15:35
rusfed 2.0
Мне вот что подумалось. Когда проблемы возникли у Терезы Йохауг, эта тема не сходила со страниц газет и из норвежского телевизора. Литры слез Терезы, долгие часы пресс-конференций, в итоге нарушение "очеловечилось", общественное мнение ее жалело, а судьи - тоже люди. ОК, нашелся один принципиальный, не пошел на поводу у всех. Но вот мнение Белова по этому вопросу я читаю в первый раз. Вылегжанина тоже не видел. А женщины там вообще на третьем плане. Зато прочел тома от Шамонаева и Марьянчик о заговорах против России. Вот и все о профессионализме.
14:55
Molochnik1972
>>Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Я так понимаю он имеет ввиду американцев? Напоминает анеедот "он вам еще и в штаны на..."
14:46