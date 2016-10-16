Елена Вяльбе: "Я не комментирую причины расставания с Кнауте"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась объяснить причины, по которым был расторгнут контракт с тренерами Рето Бургермайстером и Изабель Кнауте. Напомним, эти специалисты прекратили работать с группой наших ведущих лыжников, включая призеров многодневки "Тур де Ски" Сергея Устюгова и Евгения Белова. Спортсмены перешли к немецкому специалисту Маркусу Крамеру.

– Мы не комментируем эту ситуацию, – заявила Елена Вяльбе. – Изабель и Рето больше не работают с командой. Если ребята захотят, они сами все объяснят. Могу только сказать, что финансовых причин здесь нет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)