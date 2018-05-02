Елена Вяльбе: "Я буду работать с любым руководителем ОКР"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе коротко прокомментировала заявление президента ОКР Александра Жукова о том, что он не будет переизбираться на этот пост. Она отметила, что готова работать с любым руководителем организации.

– Знаете, итоги работы Александра Дмитриевича не мне нужно подводить. Что касается того, кого вижу оптимальной кандидатурой, говорить не буду. Я готова работать с любым президентом ОКР, кто займет этот пост. Работы впереди очень много, – отметила Вяльбе. (Андрей ШИТИХИН)