Елена Вяльбе: "Время Устюгова подошло"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе похвалила Сергея Устюгова за правильно выбранную тактику в сегодняшней гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Победа в гонке стала для россиянина четвертой подряд в "Тур де Ски".

- На сто процентов говорить сейчас о победе Устюгова в общем зачете нельзя, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Сундбю "горник" известный, там еще и Дарио Колонья есть. Так что самой сложной гонкой будет как раз последняя в Валь-ди-Фьемме. А сегодня он молодец: тактически сделал все правильно, никуда не дергался с самого начала. С чем это связано? С тем, что время Сереги подошло. То, что он будет лидером команды, было понятно еще года три-четыре назад. А теперь все осуществляется. Ключевые факторы - талант и его тренеры. Они идут по верному пути.