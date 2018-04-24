Елена Вяльбе: "Вопросов к Крамеру нет"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация хочет работать с немецким тренером Маркусом Крамером весь следующий олимпийский цикл. Также федерация планирует продолжить сотрудничество и с сервисменами, которые обслуживали команду в Пхенчхане.

– Мы поставили удовлетворительную оценку работе иностранных специалистов, претензий никаких не имеем, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Ни к Маркусу, ни к сервисменам, которые в этом году блестяще отработали на Олимпиаде и в целом в сезоне, вопросов нет. Поэтому мы имеем желание продлить с ними работу на следующий олимпийский цикл. Надеюсь, Олимпийский комитет России пойдет нам навстречу в этой программе.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 российские лыжники в статусе олимпийских атлетов из России завоевали три серебряных и пять бронзовых медалей.