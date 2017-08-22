Елена Вяльбе: "Верю, что ситуация с Йохауг - это нелепая случайность"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает случайностью ситуацию с положительной допинг-пробой олимпийской чемпионки 2010 года Терезы Йохауг. Норвежка изначально была дисквалифицирована на 13 месяцев, затем срок отстранения увеличили до 18 месяцев, из-за чего она пропустит Олимпиаду-2018.

– Что тут сказать? Я на самом деле верю, что это нелепая случайность, но, к сожалению, все несут ответственность, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.