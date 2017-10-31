Елена Вяльбе: "В деле российских лыжников не может быть компромиссов"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что не собирается идти на компромиссы в деле об отстранении российских лыжников. В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников. Оно продлилось около 10 часов, но решение по ним не было принято.

- Кто победит – пока неизвестно. Гадать на кофейной гуще, думаю, не стоит, - сказала Вяльбе. - Но я знаю одно – если решение нас не устроит, останавливаться на этом мы не будем. Возможны ведь два варианта развития событий: либо мы продолжаем соревноваться за недоказанностью обвинений, либо нас дисквалифицируют. Может быть, не всех, а отдельных спортсменов. Но тогда мы пойдем дальше. Нет никаких сомнений, что мы никогда не были ни в каком сговоре и в процессах с подменами, которые нам вменяют – не участвовали.

– Компромисс невозможен?

– А как вы себя это представляете? Что мне скажут: "Лен, ты выбери на ком можно поставить крест, а остальных мы допустим"? В этом деле не может быть компромиссов, поскольку я уверена, что мои спортсмены не употребляли допинг и не участвовали ни в каких схемах. (Владимир ИВАНОВ)

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