Елена Вяльбе: "В CAS пообещали, что дадут короткий ответ до 26 мая"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в интервью пресс-службе ОКР рассказала о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где 15 мая рассматривались апелляции временно отстраненных российских лыжников.

Напомним, российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова в декабре прошлого года были отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Основанием этого решения послужили данные независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

– Алексей Петухов по итогам многочасовых слушаний в CAS недельной давности выразил сдержанный оптимизм. А какие впечатления после поездки в Лозанну остались у вас?

– Все, что наши адвокаты хотели сказать, они сказали. Слушания продолжались с восьми утра до семи вечера. В первой половине дня выступили адвокаты Александра Легкова и Евгения Белова, потом настал черед представителей Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Надеюсь, их аргументированные доводы были услышаны судьями. Говорю так осторожно, потому что прогнозы на судебные решения – дело неблагодарное. В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая. Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне.

– У спортсменов была возможность высказать свою точку зрения?

– Да. Это были короткие, но эмоциональные заявления. Ребят понять можно. Их лишили возможности заниматься любимым делом из-за царапин на пробирках с допинг-пробами. Но при чем здесь спортсмены? Они к этим пробиркам даже не прикасались! Может, их вообще поцарапали при транспортировке?!

Наши оппоненты утверждают, что пробы были подменены. Я в это не верю. Тот же Легков, начиная с 2010 года, очень редко бывал в России. Допинг-контроль он проходил за границей, а в Сочи прилетел за три дня до начала Олимпиады.