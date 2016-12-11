Елена Вяльбе: "Устюгов всем нам потрепал нервы"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула, что переживала за результат Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Российский лыжник одержал победу в этой дисциплине.

- Нервы он потрепал нам всем, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Но из-за того, что, как он нам сказал, не очень хорошо себя чувствовал, выбрал такую тактику. На прологе у него не совсем получилось, так как он быстро начал и на втором круге вышло не очень. 29-е место. А на забегах он сменил тактику и победил.

Хочется верить, что нынешняя форма у него не идеальная, потому что, если бы он был в замечательной форме, то наверняка не отказался бы бежать другие гонки. Он никогда в начале сезона не выступал отлично. Мы все готовимся к чемпионату мира.