Елена Вяльбе: "Устюгов восстановится в течение четырех-семи дней"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Сергей Устюгов сможет восстановиться после повреждения в течение четырех-семи дней. Напомним, что из-за болей в спине россиянин пропустил заключительный этап "Тур де Ски".

– Сделали МРТ, проблема мышечная. С позвоночником и нервами все в порядке, спазм и воспаление в мышце, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – В течение четырех-семи дней все должно пройти.