Елена Вяльбе: "Устюгов в хорошей форме"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что Сергей Устюгов хорошо выступает на "Тур де Ски". Россиянин начал турнир с двух побед - в спринте и масс-старте. Он лидирует в зачете и опережает норвежца Мартина Сундбю на 18,9 секунды. 3 января лыжникам предстоит выйти на старт скиатлона в Оберсдорфе.

- Две победы - хорошо, просто замечательно, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Сергей в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать.