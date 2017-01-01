17:28 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Устюгов в хорошей форме"

0
0
0

Президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что Сергей Устюгов хорошо выступает на "Тур де Ски". Россиянин начал турнир с двух побед - в спринте и масс-старте. Он лидирует в зачете и опережает норвежца Мартина Сундбю на 18,9 секунды. 3 января лыжникам предстоит выйти на старт скиатлона в Оберсдорфе.

- Две победы - хорошо, просто замечательно, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Сергей в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170101/1114481952.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ