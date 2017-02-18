Елена Вяльбе: "Устюгов успешно выступил на этапе Кубка мира, остальные - "на двойку"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что третье место Сергея Устюгова в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя – хороший результат в преддверии чемпионата мира, но выступление остальных россиян крайне неудовлетворительное. Устюгов в финале уступил 1 секунду победителю соревнований норвежцу Йоханнесу Хесфлоту Клэбо, показавшему результат 3 минуты 6,53 секунды.

– Третье место Сергея Устюгова на этапе Кубка мира – хороший результат перед чемпионатом мира, у него все в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Выступлениями остальных спортсменов сегодня я катастрофически недовольна. Всем остальным – двойка с минусом. И женской команде в том числе.

Можно ли исправить ситуацию за оставшееся время? Если наши лыжники много тренировались и выступали под нагрузкой, и сейчас есть три-четыре дня, за которые можно успеть восстановиться, то это не страшно. Но ведь и все другие спортсмены тоже тренировались все это время.