Елена Вяльбе: "Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готов"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что россиянин Сергей Устюгов может пробежать все дистанции на Олимпийских играх в Пхенчхане, если будет готов. Также она добавила, что на попадание в олимпийскую сборную претендует около 60 человек, однако на Игры поедут только 10 мужчин и 10 женщин.

– Я считаю, что на Олимпиаде универсалам нужно концентрироваться на тех гонках, где ты реально можешь выиграть медаль, – цитирует Вяльбе официальный сайт ОКР. – Но если речь идет о лидере команды, я приму любое его решение. Если к началу Олимпийских игр лидером будет Устюгов, и он скажет мне, что побежит все, значит, так и будет. Тот, кто показывает соответствующие результаты, имеет право на личный выбор.

Критерии отбора на Олимпиаду? Место в первой тройке на этапе Кубка мира автоматически означает попадание на чемпионат мира или Олимпийские игры, как и в случае, если спортсмен дважды финиширует в первой шестерке. Обязательно учитывается профиль спортсменов, если человек специализируется на "классике", то и в команду он отбирается по результатам в этой дисциплине на конкретной дистанции.