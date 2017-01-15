Елена Вяльбе: "У меня нет возможности общаться с адвокатами Легкова и Белова"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что для нее важно, чтобы команда выступала единым фронтом в сложившейся ситуации с обвинениями в адрес российских лыжников. Трехкратная олимпийская чемпионка также выразила надежду на то, что все спортсмены национальной сборной смогут выступить на чемпионате мира в Лахти.

– Появилась информация об ошибках в обвинениях в адрес Белова и Легкова.

– За ответом на этот вопрос обращайтесь к ним самим. Возможности общаться с их адвокатом у меня нет. Всю информацию сама получаю из СМИ.

– Хотели бы их видеть на чемпионате мира в Лахти?

– Я хотела бы видеть там всех. Для меня не существует такого, чтобы отдельно Легков, а затем вся команда. Отстранили шесть человек и для меня принципиально важно, чтобы мы были одной единой командой и боролись одним единым фронтом. Для меня одинаково болезненно потерять любого из спортсменов Не важно, Шаповалова ли это, Иванова, Вылегжанин, Петухов или Саша Легков. Они все равны. Не буду их разделять и за кого-то бороться, а за кого-то – нет. (Ярослав СУСОВ)