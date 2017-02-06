Елена Вяльбе: "Состав сборной России на чемпионат мира может быть назван за день до старта турнира"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что состав сборной России на чемпионат мира в Лахти может быть назван за день до старта турнира. Связано это с ожиданием решения по шести отстраненным лыжникам: Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Ранее FIS приостановила участие этих спортсменов в международных стартах по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014.

- Может так получиться, что состав станет известен за сутки до начала чемпионата мира, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Международная федерация разрешила нам оставить в заявке пять свободных мест в том случае, если решение будет вынесено до начала гонок. Пока никакого ответа из FIS нам не поступало.

Чемпионат мира пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта. Сейчас отстраненные лыжники проходят подготовку с основным составом сборной.