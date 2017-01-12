13:42 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января. По словам главы ФЛГР, слушание пройдет в формате видеоконференции.

- Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Что касается еще двух наших ребят - Петухова и Вылегжанина, - то их дела рассмотрят отдельно.

Напомним, что 23 декабря по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена от международных соревнований были отстранены 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Легков, Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3935183

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

лучше бы напрямую = глаза в глаза а так без шансов

13:57

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