Елена Вяльбе: "Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января. По словам главы ФЛГР, слушание пройдет в формате видеоконференции.

- Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Что касается еще двух наших ребят - Петухова и Вылегжанина, - то их дела рассмотрят отдельно.



Напомним, что 23 декабря по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена от международных соревнований были отстранены 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Легков, Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов.