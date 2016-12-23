Елена Вяльбе: "Российские лыжники не принимали допинг, это похоже на пакости Родченкова"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что российские лыжники не принимали запрещенных препаратов, а вся ситуация с отстранением похожа на пакости информатора ВАДА, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Сегодня FIS объявила об отстранении от международных соревнований шести спортсменов сборной России, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже ФЛГР выпустила релиз, в котором говорится, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Уверена и знаю, что мои спортсмены ничего не принимали, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Мы будем настаивать на том, чтобы нам предъявили доказательства. Спортсмены не имели никакого допуска к пробам после сдачи. Каким образом могли быть нанесены повреждения (пробирок)? Спортсмены сами этого не делали, федерация никакого отношения к этому также не имеет. Это больше похоже просто на пакости Родченкова, спортсмен не причастен вообще, а удар только по спортсмену теперь. А они Родченкова и в глаза-то не видели никогда. Очень надеюсь на справедливое завершение расследования.
PallMall
После происшедшего с допинг-пробами Поветкина можно совершенно точно сказать, что наезд ВАДА на российских спортсменов не имеет под собой никакой доказательной базы. ВАДА - это жулье от спорта, получающее бабки от политиков.
01:02
Don
Новоуепинни, теперь понятно почему они выигрывают, на таких занятных штучках, которые ты перечислил и ты бы выигрывал)
00:13
Don
Новоуепинни, во-во, ты только посмотри на Бергер и Каллу, охренеешь от страха, бицуха больше чем у Шварца))) От мужика отличает только то, что кадыка нет) Да и Йохауг недалеко от них ушла!
00:12
Новоуепинни
эстонский армеец Почему так изменяется внешность ,особенно, у спортсменок - больше на мужиков становятся похожи? Всё это допинг! 18:28 ----------------------- Стероиды, анаболики, гормоны роста, прогонка своей крови на центрифуге и вливание обратно
23:28 23 декабря
Don
pojarniy, дурачок, когда это Вяльбе была дисквалифицирована за допинг? Не знаешь, чё кукарекаешь из-под шконки?)
22:49 23 декабря
mobile_actor
Beard, хотя Родченков, безусловно, весьма изобретательный, продуктивный, ловкий, изворотливый и смекалистый мужчина и химик высокого класса, вы во многом напраслину на него возводите. Например, метод вскрытия допинг-проб изобрели высококлассные спецы по вскрытую всего, что закрывается, из ФСБ.
22:40 23 декабря
Beard
mobile_actor Родченков не один подменял.......... офигиваю! Просто Фигаро тут,Фигаро там..! Перевозил,изобрёл собственный коктейль ,смешивал в шейкере,споил более 1000 невинных овечек,изобрел метод вскрытия допинг-проб,заодно запечатал,подсаливал допингпробы,изобрёл метод мутации женской ДНК в мужскую,всё это вынес,потом перенёс,потом получил за всё это орден Дружбы.НЕ многовато для одного,спал когда?Или не смыкая глаз трудился во славу Отечества!
22:31 23 декабря
mobile_actor
Родченков не один подменял. Чтобы знать, в каких бутыльках подменять, должна была существовать цепочка передачи информации, начиная от спортсмена. А также цепочка передачи чистой мочи от спортсмена к Родченкову.
21:08 23 декабря
ИПетрович
Если были нарушения, то вся вина на Родченко. Он кормил как сам сказал, он подменял. За это его должны посадить в тюрьму. Хоть в России, хоть в Америке.
20:49 23 декабря
mobile_actor
Все-таки усиленное развитие ног и рук происходит в ущерб органам, находящимся выше плеч. Ну, что это за уровень возражений: «они Родченкова и в глаза-то не видели никогда»...
20:28 23 декабря
Beard
Kharyok1 Елена, очень прошу Вас как блистательную в прошлом спортсменку - помолчите............О чём ты?!Она уже давно кровью и плотью чиновник у государственной кормушки,и она зубами будет защищать свою лоханку.
19:07 23 декабря
эстонский армеец
Почему так изменяется внешность ,особенно, у спортсменок - больше на мужиков становятся похожи? Всё это допинг! Тем более в те времена, когда сама Вяльбе выступала.
18:28 23 декабря
Leo Hawk
Так чего проще, - устройте очную ставку Нагорных с "сантехником" Блохиным. Для этого не нужны ни Родченков ни Макларен. Тогда сразу и узнаете кто и как вскрывал банки.
17:59 23 декабря
Вгыгел
побольше бы таких как родченков , разворошил гадюшник .
17:35 23 декабря
pojarniy
Тебе то виднее, забыла, как саму дисквалифицировали за допинг, тоже не принемала?
16:53 23 декабря
Kharyok1
Елена, очень прошу Вас как блистательную в прошлом спортсменку - помолчите, не вплетайте своё имя в хор глуповатых попыток перекладывания ответственности и отмазывания в стиле "не знаю откуда во мне взялась эта гадость"и "это всё ротченкоф гадит". Не портите прекрасной памяти о себе. Будьте умнее!
16:24 23 декабря
Bache Gabrielsen
Так подайте на него в суд. И на Макларена тоже. Сколько можно сопли жевать ?
16:19 23 декабря
streletc1783
Так и вижу как родя после принятия своего коктейля мочится во все вскрытые им (железными зубами похожими на пластины) пробирки и закрывает их зубами царапая пробирки скользящими зубами.Похоже пора Особенности русского спорта снять! Где Рогожкин?
16:13 23 декабря