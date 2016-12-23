Елена Вяльбе: "Российские лыжники не принимали допинг, это похоже на пакости Родченкова"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что российские лыжники не принимали запрещенных препаратов, а вся ситуация с отстранением похожа на пакости информатора ВАДА, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сегодня FIS объявила об отстранении от международных соревнований шести спортсменов сборной России, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже ФЛГР выпустила релиз, в котором говорится, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Уверена и знаю, что мои спортсмены ничего не принимали, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Мы будем настаивать на том, чтобы нам предъявили доказательства. Спортсмены не имели никакого допуска к пробам после сдачи. Каким образом могли быть нанесены повреждения (пробирок)? Спортсмены сами этого не делали, федерация никакого отношения к этому также не имеет. Это больше похоже просто на пакости Родченкова, спортсмен не причастен вообще, а удар только по спортсмену теперь. А они Родченкова и в глаза-то не видели никогда. Очень надеюсь на справедливое завершение расследования.