Елена Вяльбе: "Российские лыжники могут не поехать на Олимпиаду-2018 даже в случае положительного решения CAS"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах, не смогут поехать на Игры-2018 даже в случае положительного решения CAS.

– Мы подавали апелляции на решение федерации о недопуске их на все соревнования под своей эгидой, – приводит RT слова Вяльбе. – Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры. То есть в случае положительного решения со стороны CAS они просто не поедут в Пхенчхан. Им не дали туда пробиться. Тогда в чем был смысл всей этой канители?

Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

Ранее стало известно, что слушания в CAS пройдут до 27 января включительно.