Елена Вяльбе: "Россияне остались без золотых медалей на Олимпиаде-2018 не по вине федерации"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что организация сделала все, что было в ее силах для завоевания спортсменами золотых медалей на Олимпиаде-2018. В Пхенчхане россияне завоевали восемь наград, но остались без золота.

- Не совсем по нашей причине мы не завоевали золотые медали на Олимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - К работе федерации это никак не относится. Еще до выборов я желала всем главам федераций в новом четырехлетии работы без политики, без подобных нападок. Чтобы можно было заниматься только спортом. У нас хороший тренерский штаб, им нужно давать работать и просто не мешать.