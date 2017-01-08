Елена Вяльбе: "Результаты Устюгова будут доказательством нашей чистоплотности"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что победа Сергея Устюгова на многодневке "Тур де Ски" на фоне обвинений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова доказывает, что российские лыжники сильны телом и духом. Сегодня Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

- Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности.