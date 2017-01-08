18:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Результаты Устюгова будут доказательством нашей чистоплотности"

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Сергей УСТЮГОВ впервые выиграл "Тур де Ски".Сергей Устюгов - победитель "Тур де Ски"!

 

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что победа Сергея Устюгова на многодневке "Тур де Ски" на фоне обвинений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова доказывает, что российские лыжники сильны телом и духом. Сегодня Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

- Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170108/1114690038.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Anders Panayotis

Не боиться не Бога, не черта.

19:48

shu111

Щенок)

19:38

shu111

sergs1, леденчика пососи. Помогает.

19:38

sergs1

shu111 Своим опытом делись со сверстниками, малыш!

19:23

rusfed 2.0

А я рад за Елену Валерьевну и поздравляю ее!

19:22

sergs1

Эх, Елена! Как сама в свое время ускользнула, одному Богу известно. Когда все подруги по команде под дисквал попали...

19:08

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