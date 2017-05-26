Елена Вяльбе: "Решения CAS по отстраненным лыжникам раньше понедельника не будет"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) пока что не принял решение по делам временно отстраненных российских лыжников. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля - начале марта в финском Лахти.

– Пока решения CAS не принял, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Наши адвокаты после телефонного разговора с представителем CAS сообщили нам, что решения раньше понедельника точно не будет.