Елена Вяльбе: "Разочарована выступлением женской сборной в Пхенчхане"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе похвалила мужскую сборную с успешным выступлением на этапе Кубка мира на олимпийской трассе в Пхенчхане. Россиянин Глеб Ретивых выиграл индивидуальный спринт, а затем в дуэте с Андреем Парфеновым первенствовал в командном спринте. Также Петр Седов выиграл скиатлон. Женская команда осталась без медалей.

- Что касается мужской команды, во всех трех гонках первые места у России. Это приятно, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе по телефону. - Для меня непонятно, почему у нас комментаторы отмечают, что сильнейшие не приехали. Это Кубок мира! Я довольна выступлением мужской команды. Важно, что они на олимпийской трассе показали такой результат. Главное – это чемпионат мира, Ретивых и Парфенов к нему готовятся, их участие планируется. Они там поборются за место под солнцем и подиум.

Не сильно удивлена победе Ретивых и Парфенова, состав у нас был сильным и боевым. Все логично: так и предполагалось, что с французской командой будет борьба. Да, с норвежцами казус произошел. В любом случае мы очень рады. Плюс мы видим молодого Артема Мальцева, который хорошо себя проявил. Наверное, его большая заслуга в третьем месте.

Женской сборной я разочарована. Там-то и соперниц особо не было. Как всегда у нас есть масса вопросов, к большому сожалению, к женской сборной. В то же время мы видели на скиатлоне, как себя Аня Медведева проявила. Это говорит о том, что не только члены команды попадают на чемпионат мира.