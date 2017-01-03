18:42 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Победы Устюгова - серьезная заявка на золото "Тур де Ски"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила хорошую форму Сергея Устюгова. Россиянин сегодня выиграл скиатлон в Оберстдорфе, одержав третью победу на "Тур де Ски" подряд.

- Сергей находится в хорошей форме, радует нас, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Конечно, мы ожидали от него сильного выступления на "Туре", он сейчас один из сильнейших лыжников. Безусловно, эти победы - серьезная заявка на золото "Тур де Ски". Здорово, что в такой непростой для нас период мы показываем, что можем побеждать чисто и красиво.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170103/1114524368.html

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