Елена Вяльбе: "Победы Устюгова - серьезная заявка на золото "Тур де Ски"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила хорошую форму Сергея Устюгова. Россиянин сегодня выиграл скиатлон в Оберстдорфе, одержав третью победу на "Тур де Ски" подряд.

- Сергей находится в хорошей форме, радует нас, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Конечно, мы ожидали от него сильного выступления на "Туре", он сейчас один из сильнейших лыжников. Безусловно, эти победы - серьезная заявка на золото "Тур де Ски". Здорово, что в такой непростой для нас период мы показываем, что можем побеждать чисто и красиво.