Елена Вяльбе: "Победа Седова важна. Не хочу, чтобы люди говорили, что не было лидеров"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что победа Петра Седова в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане играет важную роль в преддверии Олимпиады-2018. Соревнования в корейском городе были тестовыми в преддверии Игр, Седов выиграл этап Кубка мира впервые в карьере.

- Конечно, эта победа важна и для нас, и для Пети конкретно. Не хочу, чтобы люди говорили, что не было лидеров - кто хотел, тот приехал, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Обычно такие победы придают уверенности спортсмену. Неделю назад Петр был девятым, когда на трассе были все "монстры", что говорит о его хорошей форме и состоянии в целом. Для нас любая победа перед корейской Олимпиадой, да еще в такие сложные времена, доказывает всему миру, что не такие уж мы и плохие.

Для лыжников эта трасса ненамоленная, но тем не менее попробовать и посмотреть ее лишний раз важно. Очень хорошо, что нам удалось туда поехать заранее, потестировать лыжи. Хорошо там и Петя поработал, он там находился с 23 января. Я думаю, ему будет что рассказать ребятам.

Там есть проблемы, ведь надо учитывать, что Корея пока что не совсем лыжная страна, но это рабочие моменты, которые бывают всегда, а то, что касается трассы, то все было готово. Все остальное - проживание в гостинице, питание, транспорт и другое - тоже замечательно. Наши ребята пока что не ездили в Олимпийскую деревню, в этом не было необходимости. Основное, что мы хотели посмотреть, мы посмотрели.