Елена Вяльбе: "Победа Седова важна. Не хочу, чтобы люди говорили, что не было лидеров"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что победа Петра Седова в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане играет важную роль в преддверии Олимпиады-2018. Соревнования в корейском городе были тестовыми в преддверии Игр, Седов выиграл этап Кубка мира впервые в карьере.
- Конечно, эта победа важна и для нас, и для Пети конкретно. Не хочу, чтобы люди говорили, что не было лидеров - кто хотел, тот приехал, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Обычно такие победы придают уверенности спортсмену. Неделю назад Петр был девятым, когда на трассе были все "монстры", что говорит о его хорошей форме и состоянии в целом. Для нас любая победа перед корейской Олимпиадой, да еще в такие сложные времена, доказывает всему миру, что не такие уж мы и плохие.
Для лыжников эта трасса ненамоленная, но тем не менее попробовать и посмотреть ее лишний раз важно. Очень хорошо, что нам удалось туда поехать заранее, потестировать лыжи. Хорошо там и Петя поработал, он там находился с 23 января. Я думаю, ему будет что рассказать ребятам.
Там есть проблемы, ведь надо учитывать, что Корея пока что не совсем лыжная страна, но это рабочие моменты, которые бывают всегда, а то, что касается трассы, то все было готово. Все остальное - проживание в гостинице, питание, транспорт и другое - тоже замечательно. Наши ребята пока что не ездили в Олимпийскую деревню, в этом не было необходимости. Основное, что мы хотели посмотреть, мы посмотрели.
streletc1783
Лидеров не было,а Седов молодец.Гловацких конечно лохонулся не дороботал до конца,подумал что медаль уже его.А Соболева похоже доширака переела.
13:49 4 февраля