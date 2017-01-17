Елена Вяльбе: "Победа на отдельном этапе Кубка мира - не то, чего мы хотим"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью "КП" подчеркнула, что россиянки войдут в историю, если выиграют общий зачет Кубка мира. По ее словам, победа на отдельных этапах - не то, к чему должны стремиться спортсмены сборной.

- Поздравляем с победой команды на этапе Кубка мира в спринте. Но Юлия Белорукова и Наталья Матвеева, которая накануне выиграла и индивидуальный спринт, как-то спокойно отнеслись к этому достижению. Мол, главное предстоящий в Финляндии чемпионат мира, - вопрос Вяльбе.

- Все правильно. Я с ними абсолютно согласна. Каждый из этапов Кубка мира - это и есть этап подготовки к чемпионату мира. Если бы они лидировали в общем зачете, конечно, я бы ставила тоже на Кубок мира. А отдельная победа на отдельном этапе - это здорово, но это еще не то, чего мы хотим. И они в том числе. В истории они останутся только если выиграют общий зачет Кубка мира и еще больше, если станут победителями чемпионата мира. Будем надеяться, что мы на правильном пути.

- Девушки говорят, что их вдохновил Сергей Устюгов, который недавно выиграл тяжелейшую многодневку "Тур де Ски". Устюгов тоже нацелен на чемпионат мира, но успеет ли он восстановится?

- Пятьдесят процентов успеха любого спортсмена - это тренерский штаб. Сергей правильно дает оценку и своим действиям. Время до чемпионата мира, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти еще есть. Главное, чтобы не только восстановиться, а еще и быть в суперформе.