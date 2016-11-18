Елена Вяльбе: "План на чемпионат мира – одна-две медали"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о причинах распада группы Бургермайстера и Кнауте, планах на чемпионат мира в Лахти, депутатстве Легкова, недопонимании с Крюковым и перспективах Черноусова.

– Этот сезон для вас – только чемпионат мира в Лахти? Или есть и другие ключевые отсечки? "Тур де Ски", финал Кубка мира в Тюмени, предолимпийский этап в Корее?

– В Корею лидеры не поедут. Только если сами выразят большое желание. Там ведь не очень удобный этап в плане подготовки к чемпионату мира. Понятно, что основной старт – именно Лахти. Хотя, скажем, Сергею Устюгову, надо ставить перед собой задачу еще и победить в общем зачете Кубка мира. Даже с учетом пропуска Кореи.

– На ЧМ-2015 у нас было две медали, одна из которых – золотая. От Лахти наверняка ждете большего?

– Нет, у нас тот же план – одна-две медали. Лучше ждать меньшего и получить большего.

– Раньше вы не скрывали амбиций. В Сочи-2014 рассчитывали аж на четыре медали высшей пробы.

– Но вот скажите, что мы на домашней Олимпиаде не могли мужчинами выиграть эстафету? Не могли победить в спринтерской командной гонке? А что было бы, не упади в спринте Серега? Я ведь живу в реальном мире и не говорила о девяти золотых. Было понятно, что женщины не имеют шансов выиграть. Как и мужчины на 15 км "классикой". Но окажись спортивная фортуна на нашей стороне, в Сочи все могло быть совсем иначе. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вяльбе