Елена Вяльбе: "Освальд сказал, что нужно еще время, чтобы разобраться в ситуации"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что главе комиссии МОК Денису Освальду необходимо еще время, чтобы разобраться в ситуации с российскими лыжниками. Сегодня комиссия заслушала позиции Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Никакого решения пока нет.

- Мы конечно все устали. С половины девятого длилось заседание, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - И члены комиссии устали. Сказать, что мы вышли в прекрасном настроении, не могу, потому что двоякая ситуация. Сильный напор был со стороны наших оппонентов, что у нас систематический допинг в легкой атлетике, это все разоблачилось и так далее. Адвокаты подталкивали, что надо обсуждать конкретных спортсменов и конкретные проблемы. Надеюсь, что Освальд это услышал, потому что в конце он сказал, что надо еще время, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о якобы имевшей место российской допинговой системе во время Олимпиады в Сочи Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований участников Игр-2014 - Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года. Теперь МОК должен решить: есть ли основания для каких-то санкций или спортсмены могут вернуться к стартам.