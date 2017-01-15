18:27 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Не стоит возносить победы российских лыжниц до небес, главный старт еще впереди"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада успешному выступлению россиянок на этапе Кубка мира в Тоблахе, но считает, что не стоит возносить их результаты до небес, так как впереди главный старт – чемпионат мира. Сегодня Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли первое место в командной спринтерской гонке свободным стилем. В субботу Матвеева выиграла личный спринт – впервые за 10 лет на этапах КМ.

– Знаете, так сильно не стоит возносить эти победы до небес, ведь главный старт у нас впереди – чемпионат мира, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Безусловно, я очень рада за девчонок и понравилось, что сегодня и Юля свой этап грамотно отработала, и Наталья, помимо того, что она в хорошей форме, тактически изумительно сработала.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3942380

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Реалист!

У тетки Ленки второй шок.

18:52

CanagliaVova

Да. И сильнейшие тут не бежали.

18:36

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