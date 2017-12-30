Елена Вяльбе: "Не могу сказать, что не сомневалась в победе Устюгова"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе похвалила Сергея Устюгова и Наталью Непряеву за успешное выступение на стартовом этапе "Тур де Ски". Устюгов выиграл спринт в Ленцерхайде, а Непряева стала четвертой.

- Сережа Устюгов - молодец! - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - Мы рады его победе в спринте так же, как и выступлению Натальи Непряевой. Ее четвертое место – это очень хороший результат. Что касается Устюгова, то не могу сказать, что не было сомнений в его победе. Сомнений нет, только когда спортсмен пересекает финишную черту. А до этого всегда есть конкуренция и опасения.

В остальном у нас больше нет спринтеров. Ну, не проявил себя Глеб. По-моему, он просто решил показать, что тоже умеет как Устюгов. Но, к сожалению, он не Устюгов.