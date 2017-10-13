Елена Вяльбе: "Не думаю о том, что решение по отстраненным российским лыжникам может быть отрицательным"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что после 31 октября отстранение шестерых российских лыжников прекратится. Она также добавила, что ситуация с обвинением спортсменов в применении запрещенных веществ была очень сложной, потому что приходилось оправдываться за то, чего они не совершали.

Напомним, лыжники Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов на данный момент остаются временно отстраненными от соревнований. Они дисквалифицированы до 31 октября по решению CAS, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не предъявит спортсменам обвинений в нарушении антидопинговых правил.

– Оглядываясь сейчас назад на тот период, когда шесть российских лыжников были отстранены от гонок, не считаете, что пытаться отстаивать свою правоту в судах, тратить огромные деньги на адвокатов было в какой-то степени бессмысленно?

– Если знаешь, что прав, нужно искать любые рычаги для того, чтобы доказать эту правоту. Поэтому мы и пытались судиться, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Опустить руки и вообще бросить человека в сложной ситуации наедине с проблемой с моей точки зрения неприемлемо. Что до судебных разбирательств, они хотя бы определили дату, когда вся эта история должна закончиться. Если, разумеется, не появится новых доказательств, которые сейчас ищет комиссия Освальда.

– С какими чувствами ждете этой даты?

– Да и чувств-то особых уже не осталось – все слишком устали ждать. Думаю, что уже и спортсмены смирились с тем, что тренируются не для того, чтобы выступать, а ради самих тренировок. Все очень сложно и потому, что приходится доказывать какие-то совершенно непонятные вещи. Опровергать надуманные обвинения, оправдываться за то, чего не совершал.

– Насколько вы сейчас принимаете в расчет тех спортсменов, кто отстранен от выступлений?

– На 100 процентов. Я вообще не думаю о том, что решение, которое будет озвучено 31 октября, может оказаться отрицательным. Не имею права держать в голове подобные мысли. Мысль материальна, зачем же я сама буду притягивать какой-то негатив? Поэтому на известную всем дату я смотрю лишь с той позиции, что это день, после которого шесть наших спортсменов вернутся в строй и будут продолжать готовиться к Олимпийским играм.