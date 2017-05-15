Елена Вяльбе: "Надеемся получить ответ от судей CAS по делам российских лыжников до конца месяца"

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе рассказала, что представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти отстраненных российских лыжников как можно скорее. Она также добавила, что федерация надеется получить ответ до конца месяца.

– Слушания по делам наших лыжников в CAS начались в 8 часов утра и продолжались в течение всего дня, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Все проходило в штатном режиме. Судьи сказали, что вынесут решение как можно скорее, но конкретных дат не указали. Надеемся до конца месяца получить ответ.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), изучив материалы доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, 23 декабря отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них, кроме Ивановой, на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля – начале марта в финском Лахти.