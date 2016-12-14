22:18 14 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Мы Родченкова не просили. Если манипуляция и была, то была его"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна была отреагировать на вторую часть доклада Ричарда Макларена, но дальнейшие шаги должны совершаться после полного и непредвзятого исследования всех данных. FIS выступила с заявлением о том, что тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и ВАДА, чтобы принять необходимые меры, которые включают в себя возможность дисквалификаций спортсменов.

 
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– Это нормальная реакция международной федерации на доклад Макларена, она должна была рано или поздно произойти, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Думаю, что они изучили, как и мы, да и до сих пор изучаем. Мне очень хотелось бы, чтобы это была реальная проверка и обследование всех данных, и только после этого выносился вердикт в адрес наших спортсменов.

Что касается возможного временного отстранения, мое мнение, что все это связано с манипуляцией с пробами мочи, о которых рассказывает (Григорий) Родченков. Но эта манипуляция, если и была, то была его. Ни я, ни спортсмены его об этом не просили. Мы знаем, что мы чисты. Плюс есть еще пробы крови, которые нужно тоже учитывать.

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http://rsport.ru/cross_country/20161214/1113748433.html

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