Елена Вяльбе: "Мы Родченкова не просили. Если манипуляция и была, то была его"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна была отреагировать на вторую часть доклада Ричарда Макларена, но дальнейшие шаги должны совершаться после полного и непредвзятого исследования всех данных. FIS выступила с заявлением о том, что тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и ВАДА, чтобы принять необходимые меры, которые включают в себя возможность дисквалификаций спортсменов.

– Это нормальная реакция международной федерации на доклад Макларена, она должна была рано или поздно произойти, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Думаю, что они изучили, как и мы, да и до сих пор изучаем. Мне очень хотелось бы, чтобы это была реальная проверка и обследование всех данных, и только после этого выносился вердикт в адрес наших спортсменов.

Что касается возможного временного отстранения, мое мнение, что все это связано с манипуляцией с пробами мочи, о которых рассказывает (Григорий) Родченков. Но эта манипуляция, если и была, то была его. Ни я, ни спортсмены его об этом не просили. Мы знаем, что мы чисты. Плюс есть еще пробы крови, которые нужно тоже учитывать.