Елена Вяльбе: "Лыжники сборной России выступят на Олимпиаде-2018 в той же форме, что сейчас, но без надписи RUS"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что новая форма российских лыжников не противоречит правилам МОК, которые были установлены для сборной России на Олимпийских играх-2018. Вяльбе также добавила, что россияне будут выступать в той же форме, что и сейчас, но без надписи RUS.

– В выходные пришла информация от нашего нынешнего экипировщика, они приняли решение одеть нас на Олимпийские игры – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе – Думаю, что форма будет такая, какая должна была быть, но без надписи RUS. Пока не видели нового макета, но думаю, что будет то же самое. Никаким критериям она не противоречит.

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