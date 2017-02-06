Елена Вяльбе: "Лично у меня никаких проблем с совмещением нет"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборных команд Елена Вяльбе отметила, что не испытывает проблем с совмещением своих должностей.

Ранее министр спорта старны Павел Колобков заявил, что он против совмещения должностей главного тренера сборной и президента федерации, поскольку и та, и другая работа требуют полной занятости.

- До мая точно ничего не изменится, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - У нас сезон в разгаре, чемпионат мира на носу. Лично у меня никаких проблем с совмещением нет. У нас главный тренер - не тот человек, который стоит на трассе. Для этого есть старшие тренеры. К тому же, опыт разделения должностей у нас был, но он показал, что авторитета другому человеку не хватает.