Елена Вяльбе: "Легкову всегда нужен был как кнут, так и пряник"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что получила полезный опыт за время работы в федерации. Она также добавила, что олимпийскому чемпиону Александру Легкову в работе всегда нужен был как кнут, так и пряник.

- У вас, как у президента федерации, идет к концу второй олимпийский цикл. Насколько полезен тот опыт, который вы успели получить перед не самыми для вас удачными Играми-2014 в Сочи?

– Опыт всегда полезен – и руководителю, и тренеру, и спортсмену, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Тот же Саша Легков не слишком удачно выступал на двух Олимпиадах – в Турине и Ванкувере – прежде чем стал чемпионом в Сочи. Хотя не думаю, что он сумел бы выиграть, не имей рядом Изабель Кнауте, при его-то характере.

– А какой у Легкова характер?

– Ему всегда был нужен как кнут, так и пряник. Юрий Викторович Бородавко, у которого Саша тренировался много лет, был кнутом, я тоже. Изабель же мало того, что идеально организовывала весь рабочий процесс, еще оказалась очень хорошим психологом. Знала, когда похвалить спортсмена, когда и в какой форме можно высказать критику. Многие, знаю, до сих пор считают, что я не должна была позволять себе в адрес Легкова каких-то резких высказываний в прессе, хотя, на мой взгляд, я имею полное право высказывать все, что считаю нужным.