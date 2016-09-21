Елена Вяльбе: "Легкову и Черноусову поставили диагноз "астма"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимали противоастматические препараты исключительно на основании поставленного диагноза и по предписанию врача.

– Еще до Игр в Сочи, если я не ошибаюсь, в 2012 году, ребятам был поставлен диагноз – один из видов астмы, – заявила Вяльбе. – Их смотрел в Давосе швейцарский врач, были проведены все необходимые обследования, после чего выписаны медикаменты. Естественно, все было сделано четко по правилам. И более того, я думаю, ребята уже давно эти препараты не используют, я уже очень давно у них ничего подобного не видела.

Ранее генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов сообщил, что лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Легков не комментирует слова Мнацаканова

"Легков принимает средства от астмы без предписания врача"