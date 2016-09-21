Елена Вяльбе: "Легкову и Черноусову поставили диагноз "астма"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимали противоастматические препараты исключительно на основании поставленного диагноза и по предписанию врача.
– Еще до Игр в Сочи, если я не ошибаюсь, в 2012 году, ребятам был поставлен диагноз – один из видов астмы, – заявила Вяльбе. – Их смотрел в Давосе швейцарский врач, были проведены все необходимые обследования, после чего выписаны медикаменты. Естественно, все было сделано четко по правилам. И более того, я думаю, ребята уже давно эти препараты не используют, я уже очень давно у них ничего подобного не видела.
Ранее генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов сообщил, что лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимают препараты от астмы, имея лишь симптомы этого заболевания. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Легков не комментирует слова Мнацаканова
djavdet
Блин, ну все больные, футболисты на голову, а все остальные "циклики" - асматики. Да разрешите уж им потреблять все подряд. Шоу из шоу. Гладиаторов в Древнем Риме никто не проверял, и этих,их преемников, не надо. Пусть сами выбирают - деньги, жизнь, слава или здоровье.
19:56
igorvasilevich
Астматики вперед!!!!Посмотреть наших ногомячных там 90% астматиков.
19:52
Анти жив
Ну вот, а мы все норвежцев троллили, оказывается есть и свои "астматики". А чего ж никто не советует им уйти к паро олимпийцам?
19:44
PitersS
Любой человеке-больной изначально. А врачи такие доки-они найдут любые симптомы, даже, у новорожденного. Как говорится-не заглядывай в мед. справочник-все болезни будут твои..
19:06
Strong_est
И эти асматики блин одни асматики в спорте
18:44
shpasic
Ранее енеральный секретарь
18:23