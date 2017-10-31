21:17 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Комиссия МОК уже прошла. Можно хоть обписаться дополнениями, но читать их не будут"


Президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе подчеркнула, что решение по отстраненным российским спортсменам будет принято до первого старта сезона, который запланирован на 17 ноября. В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра ЛегковаЕвгения Белова, Алексея ПетуховаМаксима ВылегжанинаЕвгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В понедельник в Лозанне прошло  решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников. Оно продлилось около 10 часов, но решение по ним не было принято.

- Решение ждать не сегодня, не завтра и, думаю, даже не послезавтра. Для этого необходимо какое-то время, - сказала Вяльбе. - Они сказали, что постараются сделать резолютивную часть до конца недели. Но "постараемся" – это не гарантия. Понятно лишь, что решение будет вынесено до первого нашего старта. Он запланирован на 17 ноября. Так что времени на раздумья не так много.

– От наших адвокатов теперь совсем ничего не зависит?

– Слушания проходят следующим образом: сначала люди предварительно друг другу что-то отправляют, а потом официально и в голос проговаривают все моменты. Одни высказывают свою позицию, другие – свою. Дисциплинарная комиссия МОК прошла в понедельник. Теперь можно хоть обписаться дополнениями, но читать их никто уже не будет. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вяльбе

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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