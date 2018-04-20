Елена Вяльбе: "Из Мутко сделали козла отпущения"

Трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью "СЭ" отметила, что Виталий Мутко​ сделал много для российского спорта.

- Помню мне задавали вопрос: "Александр Иванович Тихонов написал, что если бы у него была возможность, то он отправил бы Виталия Мутко в Магадан. Что вы можете сказать по этому поводу?" Я и сказала, что встретила бы его там с распростертыми объятиями, потому что я косвенно работала при Вячеславе Александровиче (Фетисове), потом при Виталии Леонтьевиче (Мутко), а теперь при Павле Анатольевиче (Колобкове), - сказала Вяльбе. - И я могу сказать: Виталий Леонтьевич сделал столько для российского спорта, что мы все еще долгие годы будем вспоминать самыми добрыми словами работу его и его команды, А вообще это отдельное интервью должно быть. Мне обидно, что Мутко втягивают в эту трясину с допингом.

Виталий Леонтьевич знает каждого спортсмена не только в лицо, но и его телефон, и его проблемы, и главное – решает их. И это касается не только спортсменов, но и федераций. Посмотрите, сколько было сделано, пока Мутко работал в этой отрасли. Я не говорю только про федерацию лыжных гонок, а о глобальном спорте. Ну вот решили найти, козла отпущения, скажем так.

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Видеоверсия интервью Елены Вяльбе – здесь