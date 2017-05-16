Елена Вяльбе: "Хорошо, что у Черноусова есть желание выступить на Играх-2018, но со мной он не общается"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что лыжник Илья Черноусов не обсуждал с ней свои планы на олимпийский сезон. Она также подчеркнула высокий уровень конкуренции в мужской сборной.

30-летний Черноусов в прошедшем сезоне тренировался отдельно от национальной команды и выступал только на коммерческих стартах. Весной он пропустил чемпионат России и не отобрался в сборную на олимпийский сезон.

– Хорошо, что у него есть желание выступить на Играх-2018, но со мной Илья не общается, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Если человек хочет, то шанс всегда есть, вопрос в том, сможет он или нет. Но он и сам прекрасно видит, какая у нас сейчас в мужской команде конкуренция.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.