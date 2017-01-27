Елена Вяльбе: "ФЛГР совместно с Легковым и Беловым оспорит в CAS их отстранение"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ФЛГР совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (ФИС) оставить в силе временное отстранение лыжников. На этой неделе отстранение россиян "раздельным решением" антидопинговой панели было продлено на неопределенный срок.

– Будем оспаривать в CAS решение панели ФИС, объединим усилия наши и адвоката ребят, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Если по четверым остальным вынесут такое же решение, то тоже пойдем в CAS.

"Доказательств вины Легкова и Белова нет". Мнение адвоката спортсменов