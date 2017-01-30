16:00 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "FIS согласилась рассмотреть дела Легкова и Белова в ускоренном порядке"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта согласна рассмотреть дела Александра Легкова и Евгения Белова в ускоренном порядке. Спортсмены были временно отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Спортсмены оспорили данное решение в CAS. 

- Мы сделали запрос в FIS, их юридическая служба ответила согласием на нашу просьбу об ускоренном рассмотрении дела. Документы сейчас готовим, они будут поданы в ближайшие дни, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Помимо Легкова и Белова FIS отстранила от соревнований Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170130/1115630714.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

поактивнее нашим надо действовать ведь правда на нашей стороне

19:02

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