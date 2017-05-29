Елена Вяльбе: "FIS разрешила отстраненным лыжникам из России готовиться к сезону в составе сборных"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально разрешила временно отстраненным российским лыжникам тренироваться в составе сборных команд России.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что оставил в силе отстранение от соревнований лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября 2017 года.

– Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстраненным спортсменам тренироваться в составе сборных команд России.

Что касается отбора на Олимпийские игры, то он начинается со стартом Кубка мира, 24 ноября, поэтому шансов отобраться на Игры после этого решения CAS ребята не потеряли.