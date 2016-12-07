22:23 7 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "FIS будет принимать решение после доклада Макларена"

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Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сообщила, что решение о проведении этапа Кубка мира в Тюмени будет приниматься Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Этап кубка мира в Тюмени должен пройти с 16 по 19 марта 2017 года. В среду стало известно, что МОК продлил санкции в отношении проведения в России международных соревнований по зимним видам спорта на неопределенный срок.

– Я знаю, что до этого президент FIS говорил, что мы будем принимать решения после доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Больше ничего не могу комментировать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161207/1113384884.html

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