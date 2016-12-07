Елена Вяльбе: "FIS будет принимать решение после доклада Макларена"

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сообщила, что решение о проведении этапа Кубка мира в Тюмени будет приниматься Международной федерацией лыжного спорта (FIS) после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Этап кубка мира в Тюмени должен пройти с 16 по 19 марта 2017 года. В среду стало известно, что МОК продлил санкции в отношении проведения в России международных соревнований по зимним видам спорта на неопределенный срок.

– Я знаю, что до этого президент FIS говорил, что мы будем принимать решения после доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Больше ничего не могу комментировать.