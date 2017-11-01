Елена Вяльбе: "Будем подавать апелляцию в CAS"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила новость о том, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Александра Легкова и Евгения Белова виновными во всех обвинениях.

– Это действительно так, – признала Вяльбе. – Легков и Белов признаны виновными – их результаты с Олимпийских игр в Сочи должны быть аннулированы, а включать их в заявку на Олимпиаду в Пхенчане нельзя. Мы с этим, конечно, не согласны. Будем подавать апелляцию в CAS. Когда? Как только получим все бумаги по решению. (Владимир ИВАНОВ)

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