Елена Вяльбе: "Будем обращаться в суды после заявлений Родченкова"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что после заявлений экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова будут поданы иски в европейские суды.

Ранее стало известно, что Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России. В частности он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

– Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам, – цитирует "РИА Новости" Вяльбе. -Особенно нас волнуют дела трех девчонок, которые не были оправданы. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Тем более, учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался.