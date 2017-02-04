Елена Соболева: "Если снова поеду в Корею, повезу свои макароны"

Россиянка Елена Соболева осталась недовольна качеством еды в Пхенчхане. В эти дни в корейском городе проходит этап Кубка мира, который является тестовым в преддверии Олимпиады-2018. Сегодня она заняла 28-е место в скиатлоне.

- Для меня эта гонка была самой тяжелой за всю мою карьеру, - цитирует "Р-Спорт" Соболеву. - Сбор для меня тут не пошел, питание мне не понравилось. Не знаю, как они к Олимпиаде здесь все поменяют. Это может сказаться на результатах многих спортсменов. В следующий раз, если мне выпадет шанс поехать в Корею, продукты с собой повезу. Мясо не повезу, конечно, но макароны точно.

Сказать, что я не восстановилась после спринта, нельзя, уснула я нормально и спала тоже. Но что-то пошло не так, с первых метров было тяжело. Мы приехали сюда 24 января. В первый день по прилете мне было хорошо, потом пошла акклиматизация - уснуть не могу, проснуться не могу, целый день живот болит.