17:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Экс-гендиректор ВАДА усомнился в легальности методов норвежских лыжников

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Бывший гендиректор ВАДА финн Харри Сивасалми выразил сомнения по поводу легальности препаратов, которые принимают многие норвежские лыжники. Недавно в злоупотреблении лекарством от астмы был уличен Мартин Йонсруд Сундбю. Он был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира. 13 октября Тереза Йохауг сдала положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов. 

- Мне кажется, норвежские лыжники проверяют, где границы дозволенного. Они работают в "серой зоне", но иногда выходят за рамки, - цитирует VG Сивасалми. - Это произошло с Сундбю. Это признал CAS. 

Сейчас они создали независимую комиссию для проверки методов лечения астмы, посмотрим, к чему это приведет. Плохо, если они действительно дают препараты от астмы здоровым спортсменам.

Возникает естественный вопрос о доминировании норвежских лыжников. Всем интересно, легальны ли их методы? Как они могут быть настолько сильнее?

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