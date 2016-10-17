Экс-гендиректор ВАДА усомнился в легальности методов норвежских лыжников

Бывший гендиректор ВАДА финн Харри Сивасалми выразил сомнения по поводу легальности препаратов, которые принимают многие норвежские лыжники. Недавно в злоупотреблении лекарством от астмы был уличен Мартин Йонсруд Сундбю. Он был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира. 13 октября Тереза Йохауг сдала положительный допинг-тест на вещество клостебол, которое входит в группу анаболических стероидов.

- Мне кажется, норвежские лыжники проверяют, где границы дозволенного. Они работают в "серой зоне", но иногда выходят за рамки, - цитирует VG Сивасалми. - Это произошло с Сундбю. Это признал CAS.

Сейчас они создали независимую комиссию для проверки методов лечения астмы, посмотрим, к чему это приведет. Плохо, если они действительно дают препараты от астмы здоровым спортсменам.

Возникает естественный вопрос о доминировании норвежских лыжников. Всем интересно, легальны ли их методы? Как они могут быть настолько сильнее?