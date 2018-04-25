Егор Сорин: "Мой уход из группы Крамера обсуждался еще в прошлом году"

В предстоящем сезоне тренер Егор Сорин, четыре года помогавший Маркусу Крамеру, начнет самостоятельную работу с одной из групп сборной России. По словам специалиста, его уход был запланированным и обсуждался с Крамером и президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

– В первую очередь хочу отметить, что никаких разногласий с Маркусом у нас не было, – сказал Сорин. – Хотя я уже слышал такие версии. Мы еще в прошлом году думали над созданием резервной команды, поскольку многие спортсмены выходят из юниорского возраста, но выступать на более высоком уровне сразу не готовы. Им нужно от года до трех, чтобы плавно перейти во взрослый спорт. То же самое практикуют и норвежцы. Так что разговоры о такой группе шли в прошлом сезоне, но он был олимпийским, и все эксперименты отложили до его окончания. У меня очень большой опыт работы с Крамером, я прекрасно знаком с его методиками. Очень плотно общаюсь с Юрием Викторовичем Бородавко, который также научил меня многим полезным вещам. Я работал и в группе Юрия Михайловича Каминского. Так что спортсмены, которые будут тренироваться в моей группе, и которые дорастут до перехода на более высокий уровень, будут знать, что их ждет в основном составе сборной. Все идеи, которые мы обсуждали с Крамером и президентом ФЛГР Еленой Валерьевной Вяльбе, воплотились в реальные дела. У меня огромное желание работать самостоятельно.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Анна Нечаевская, Сергей Ардашев, Алексей Виценко, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин. (Андрей ШИТИХИН)